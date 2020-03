#Breaking: insurgents in #CaboDelgado #Mozambique make a video statement (the second since 2017). Speaker says they want sharia rule and #ISIS #EI flag - not Frelimo flag pic.twitter.com/SliYY3mEdi — Eric Morier-Genoud (@emorier) March 26, 2020

#Breaking: insurgents left #Mocimboa da Pria yesterday night, after doing a big party and offering goods to the population. Details coming on #Moza24h (https://t.co/ogpOqxKtQQ). Below 2 pictures of insurgents yesterday - from @news_pinnacle pic.twitter.com/nUZpdBwJUq — Eric Morier-Genoud (@emorier) March 24, 2020





Um grupo de jihadistas ligados ao Estado Islâmico em África ocupou a vila de Quissamga, na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A localidade foi ocupada depois de os terroristas terem já entrado e saído da cidade de Mocimboa da Praia, onde há relatos de terem sido aplaudidos pela população.O vídeo dos terroristas foi divulgado no Twitter pelo académico Eric Morier Genoud. Nas imagens, um dos homens dirige-se aos "irmãos" moçambicanos apelando-lhes que lutem pela bandeira do Estado Islâmico. "Não queremos bandeira da Frelimo", diz antes de acrescentar que deve ser aplicada no país a lei do Alcorão. "Meus irmãos não aceitem ser enganados. Nós não estamos a lutar pela riqueza do mundo. (...) Como Allah diz, quando você quiser ser islâmico, primeiro tem que morrer a lutar por Allah. [Árabe]."Em Quissamga, os jihadistas tiraram várias fotografias em frente à sede da polícia local. O grupo tomou a vila depois de ter abandonado Mocimboa da Praia. Segundo noticia a imprensa local, os terroristas saíram da cidade depois de terem feito uma grande festa e com uma "despedida apoteótica" Há dois anos e meio que a província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos terroristas que já provocaram 350 mortos. A região é de importância estratégica para Moçambique uma vez que é lá que estão as reservas de gás natural que poderão tornar a antiga colónia portuguesa num grande exportador de energia. No entanto, nos últimos anos, a região tem sido assolada por uma série de atentados terroristas de matriz islamita. A 6 de junho de 2019, um desses ataques foi mesmo reivindicado pela chamada Província da África Central do Estado Islâmico – a primeira vez que o grupo terrorista anunciou a sua presença em Moçambique.

Nesse dia, um comunicado divulgado em vários canais do Telegram [uma aplicação que permite a troca de mensagens encriptadas] afirmava: "Os soldados do califado conseguiram repelir um ataque do exército cruzado moçambicano na aldeia Maitupi, localizada em Macimboa. Mataram e feriram vários deles e capturaram armas, munições e rockets como despojos". No dia seguinte, imagens das armas alegadamente obtidas foram também partilhadas entre os apoiantes do grupo.

Em outubro de 2017 um grupo de homens armados – conhecidos localmente por Al Shabaab, apesar da ausência de ligação ao grupo terrorista somali – atacaram a esquadra da polícia, o quartel dos bombeiros e o posto de um guarda florestal. Em poucas horas dominaram a localidade de Mocimboa da Praia e foram precisos dois dias de combates para os expulsar. Nas semanas seguintes, o governo deteve centenas de pessoas, encerrou algumas mesquitas e destruiu aquela onde se suspeitava que os islamitas frequentavam.

Na altura, dirigentes locais disseram que tinham alertado as autoridades para a ameaça algum tempo antes. Que os militantes tinham regressado da Somália com a intenção de mudar a sociedade moçambicana.

No verão de 2018, a violência tomou conta da região – onde, ao contrário do resto do país, cerca de 58% da população é muçulmana. O grupo Al Sunnah wa Jama’ah (comunidade dos povos da Sunnah) realizou uma série de ataques brutais, que incluíram decapitações e o incêndio de aldeias inteiras. Os trabalhadores das empresas que se tinham instalado na região para explorar as reservas de petróleo e gás natural aí descobertas recusaram ir trabalhar. E a embaixada americana chegou a pedir aos seus nacionais para abandonarem a província imediatamente.

Nascido como uma seita, o Al Sunnah transformou-se num grupo de guerrilha. Estima-se que terá entre 350 e 1500 elementos com o objetivo de implantar a Sharia na região. Desde então mais de 300 pessoas morreram e muitas aldeias foram incendiadas, apesar da presença militar e policial que deteve dezenas de suspeitos junto à fronteira com a Tanzânia. Só este mês, vários ataques vitimaram mais de 10 pessoas.



Em setembro do ano passado, um grupo de militares russos chegou a Moçambique para apoiar as Forças Armadas moçambicanas na luta contra os radicais islâmicos. As tropas de Vladimir Putin teriam experiência no combate a extremistas e chegaram ao país africano com equipamento sofisticado que incluia drones e helicópteros.



Tal como a SÁBADO escreveu na altura, a chegada dos militares russos a Moçambique terá sido desbloqueada após a visita do presidente Filipe Nyussi a Moscovo, a primeira visita de um chefe de Estado moçambicano a Moscovo em duas décadas. Na ocasião, Filipe Nyusi assinou vários acordos com Vladimir Putin na área da segurança e da energia. Neste último capítulo foi assinado um acordo com a petrolífera russa Rosneft. "Temos recursos naturais e esperamos os investimentos russos para usar esses recursos para o bem do povo", disse Nyusi numa entrevista à agência de notícias russa. Todavia, esses recursos estão na zona norte do país – onde já estão também interesses americanos – que têm sido afetada pelos ataques terroristas.

Dias depois desta visita, a 27 de agosto de 2019, o conselho de ministros moçambicano aprovou uma resolução que ratificou o acordo – assinado em 2018 – sobre entrada de navios militares russos nos portos de Moçambique. De acordo com o jornal O País, esses navios russos destinavam-se a "ajudar no combate à pirataria" e a partir desse momento estavam autorizados a aportar nos portos moçambicanos. Algo que não demorou muito tempo a acontecer.

No entanto, até agora a presença destes militares não tem dado grandes resultados. Até ao final do ano passado, já tinham morrido na região 12 mercenários russos.