Tropas israelitas entram na Faixa de Gaza

As tropas aéreas e terrestres israelitas começaram a avançar para atacar a Faixa de Gaza, depois de uma semana de troca de bombardeamentos de ambos os lados. Foi emitido um alerta para que todos israelitas que vivam num raio de 4 quilómetros de Gaza procurem refúgio em abrigos anti-bomba, onde devem permanecer até novo aviso.







Na Faixa de Gaza morreram 83 pessoas desde o início dos confrontos, na segunda-feira, incluindo 17 menores. Em Israel, morreram sete pessoas, incluindo um soldado que estava perto da fronteira com a Faixa de Gaza.









"As tropas aéreas e terrestres das Forças de Defesa de Israel estão atualmente a atacar na Faixa de Gaza", anunciou o exército de Israel numa declaração.´O ministro da defesa israelita aprovou a mobilização de mais de nove mil soldados para a Faixa de Gaza.Em declarações à estação de televisão pública israelita, Zilberman disse que as forças estão a preparar "a opção de uma manobra terrestre", com veículos blindados e artilharia a ser colocados em alerta para poderem ser "mobilizados a qualquer momento". Contudo, o mesmo porta-voz militar dissera que o contingente de forças ainda não era suficiente para permitir uma imediata invasão terrestre.