Trincheiras e artilharia. Aproxima-se a batalha do Donbass

O relato é de uma equipa da BBC que se encontra na região de Lugansk, a 500 metros das tropas russas, mas do lado ucraniano. "Pode ser um conflito do século XXI mas, às vezes, com o seu labirinto de trincheiras, é como se fosse algo da I Guerra Mundial." As cidades do Donbass, que inclui as regiões de Lugansk e Donetsk, estão vazias. Será nesta linha da frente que divide a zona dominada por separatistas pró-russos e a dominada pelos ucranianos que se deverá travar a pior batalha da guerra até agora.