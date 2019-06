Um tribunal na Suécia rejeitou esta segunda-feira um pedido dos procuradores para que Julian Assange seja detido in absentia (apesar de ausente), o que complica o pedido de extradição baseado numa acusação de violação.A decisão foi lida pelo juiz que detém o caso no tribunal local de Uppsala, a norte de Estocolmo.A investigação a Assange foi reaberta a 13 de maio. O fundador do Wikileaks, que está a cumprir pena por infringir os termos da caução no Reino Unido, nega as acusações.