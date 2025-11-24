Sábado – Pense por si

Três mortos em ataque suicida contra forças de segurança no Paquistão

Lusa 07:28
Ataque aconteceu na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão.

Três membros das forças de segurança fronteiriça do Paquistão foram mortos esta segunda-feira, num ataque suicida contra um quartel-general em Peshawar, na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, anunciou a polícia.

Às 08:10 locais (03:21 em Lisboa), três pessoas levaram a cabo um ataque suicida contra "o quartel-general da polícia fronteiriça", disse o chefe da polícia de Peshawar, Mian Saeed, à agência de notícias France-Presse (AFP).

"Três membros das forças de segurança que guardavam a entrada foram mortos e outros quatro ficaram feridos", referiu Saeed.

