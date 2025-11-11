Sábado – Pense por si

11 de novembro de 2025

Pânico no Paquistão após ataque suicida que matou 12 pessoas

Imagens mostram um carro em chamas depois de um bombista suicida se ter feito explodir à porta de um tribunal distrital em Islamabade, no Paquistão, esta terça-feira.

