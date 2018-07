Os 12 meninos e o treinador de futebol que se encontram numa gruta inundada no norte da Tailândia enviaram, através dos mergulhadores, cartas às famílias. O técnico pediu perdão aos pais das crianças.

"Agradeço a todos o apoio moral, peço perdão a todos os pais", escreveu o jovem treinador, de 25 anos, Ekkapol Chantawong, na carta divulgada pelos socorristas.

"Aos pais das crianças digo que eles estão todos bem, estão a tomar bem conta de nós. Prometo que eles estão o melhor possível. Agradeço a todos o apoio moral, peço perdão a todos os pais", acrescentou.



Também os meninos presos enviaram mensagens aos familiares. Tun escreveu aos pais a dizer para não se preocuparem porque "estava bem". E pediu ainda que os progenitores mandassem uma mensagem: "Diz ao Pi Yod que se prepare para me levar a comer frango frito, amo-vos". Também Nick, outra das crianças, pediu para comer frango quando sair da gruta.



Já Adul disse também que "sente saudades de todos" e que "quer ir para casa depressa". Mark pergunta pela progenitora e pede-lhe para dizer "olá" à professora por ele: "Amo-te mãe", remata.



Mik também assume as saudades que tem "do avô, da tia, da mãe, do pai e dos irmãos". "Eu amo-vos muito e estou feliz aqui porque a marinha está a tomar muito bem conta de mim".



Bew, outro dos meninos presos na gruta, pede para não se preocuparem com ele e faz uma promessa aos pais: "Eu vou ajudar-vos a vender quando tiver tempo. Tenho muitas saudades".







Após a publicação de dois vídeos, o primeiro filmado quando o grupo foi encontrado pelos mergulhadores britânicos na segunda-feira, e o segundo filmado na terça-feira, mais nenhum vídeo voltou a ser divulgado.



Equipas de resgate na gruta na Tailândia fizeram mais de 100 furos na montanha

Os socorristas que tentam o resgate das 12 crianças e do seu treinador presos numa gruta na Tailândia há duas semanas anunciaram ter feito mais de 100 furos na montanha em busca de alternativa a uma evacuação por mergulho.

"Realizámos mais de 100 furos, mas ainda não localizámos a sua posição", declarou o líder da equipa de crise, Narongsak Osottanakorn, que é igualmente governador da província Chiang Rai.

Entretanto, especialistas em detecção de ninhos de andorinhas estão a examinar a montanha no norte da Tailândia à procura de uma fissura por onde possam proceder ao resgate das crianças e do seu treinador.