Enquanto estiveram encurralados na gruta, os 12 rapazes tailandeses escreveram cartas aos familiares a pedir certas refeições que queriam comer quando saíssem. Já cá fora, foram informados que esses desejos não podiam ser realizados.

Os cuidados com a alimentação dos jovens devem-se ao perigo de sofrerem da síndrome de realimentação. Esta condição é potencialmente mortal: ocorre quando as pessoas estão esfomeadas e lhes é permitido que comam muitas calorias, demasiado rápido.

Jennifer Chuang, médica especialista que trata pacientes severamente desnutridos, disse à ABC News que o metabolismo do corpo muda quando estamos esfomeados. "Quando se passa tanto tempo sem comer, o metabolismo deixa de usar hidratos de carbono como forma de energia, recorrendo a gorduras, proteínas e depósitos de glicogénio", afirmou a médica. E acrescentou que a fome prolongada baixa drasticamente os níveis de potássio, magnésio e fósforo.

Enquanto os nutrientes são colocados de novo no corpo, podem gerar-se problemas graves, como a acumulação de líquidos nos olhos, nas pernas e noutros órgãos como, por exemplo, o coração. De acordo com Chuang, a acumulação de fluidos no coração é especialmente perigosa, porque pode provocar insuficiência cardíaca.

Se dessem aos rapazes o que eles pediram - pad kra pao (frango tailandês) e carne de porco frita – os seus níveis de potássio, de fósforo e de magnésio poderiam baixar tanto que o seu coração pararia. Por isso, a equipa médica responsável vai "começar devagar e continuar a progredir devagar". De acordo com Chuang, tal possibilita aos rapazes ingerir mais calorias progressivamente, enquanto o seu estado clínico é monitorizado com atenção.

A médica referiu também que, baseado na experiência com outros pacientes num estado de fome semelhante, "é normal começar com 1 200 calorias por dia, e aumentar diariamente entre 200 e 400. Devido às circunstâncias especiais em que estes rapazes viveram, talvez se vá mais lentamente".