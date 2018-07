As autoridades tailandesas continuam à procura do "melhor plano" para retirar os 12 jovens e um adulto do complexo de grutas onde estão presos há quase duas semanas. As crianças, membros de uma equipa de futebol, com idades compreendidas entre 11 e 16 anos, e o seu treinador, de 25 anos, estão ficaram retidos nas grutas de Tham Luang, norte do país, a 23 de Junho, depois de fortes chuvadas terem inundado várias galerias, impossibilitando a saída."Temos receio do tempo e do oxigénio na gruta. Temos de tentar arranjar um plano e perceber qual é o melhor possível", disse aos jornalistas o governador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, garantindo que qualquer precepitação de avançar com o resgate do grupo só aconteceria com "risco mínimo"."Não há qualquer hipótese de eles saírem hoje [sexta-feira] da gruta. Não é possível, eles ainda não sabem mergulhar", acrescentou o responsável, afiançando porém que "os rapazes entraram pela parte da frente da gruta e é pela parte da frente que vão sair".O governandor revelou, ainda, que os mergulhadores que estiveram no interior da gruta asseguraram que as 13 pessoas encurraladas estão bem e saudáveis.