chefe das operações garante que os rapazes já foram informados do plano de resgate. "As crianças estão muito determinadas e confiantes. Os 13 foram informados sobre a operação e estão prontos para sair. Eles decidiram firmemente sair com os nossos voluntários. As famílias das crianças foram informadas e concordam com o nosso plano. Ensaiámos nos últimos três a quatro dias. Até praticámos com um miúdo em situação real, exercitando a posição do tanque de oxigénio. Garanto que estamos prontos nesta missão", disse Osatanakorn.

A operação para retirar os 12 jovens e o treinador de futebol de uma gruta inundada no norte da Tailândia começou na madrugada deste domingo."Hoje é o grande dia... Os rapazes estão prontos para enfrentar todos os desafios", declarou Narongsak Osottanakorn, governador e responsável pela célula de crise e da província de Chiang Rai, citado pelos meios locais.Segundo o governador, os mergulhadores – 13 estrangeiros e cinco tailandeses –, entraram na gruta às 10h00 (04h00 em Lisboa). Os 12 rapazes vão sair da gruta acompanhados, um a um, por uma equipa de dois mergulhadores. O primeiro deverá sair por volta das 21h00 (15h00 em Lisboa), prosseguiu.

Saídos da gruta, os rapazes serão levados para o hospital de ambulância ou de helicóptero, já no local.



A decisão de avançar com o resgate terá sido tomada após um médico australiano que visitou os rapazes na caverna ter dito que os membros da equipa de futebol estavam prontos. "A saúde e a mente deles estão prontas e todos têm conhecimento da missão", disse um porta-voz da missão aos jornalistas no local.

A única forma de retirar as crianças da gruta, onde estão há 15 dias, é por mergulho através de passagens escuras e estreitas, com água lamacenta e com fortes correntes. Além do mais, com pouco oxigénio.

Resgate pode demorar dois a quatro dias

De acordo com um comandante do exército tailandês, o resgate pode demorar entre dois a quatro dias.

O major-general Chalongchai Chaiyakam afirmou que os 13 "vão sair um a um, em aproximadamente dois a quatro dias, dependendo das condições do tempo e da água".

"Os rapazes estão prontos para enfrentar todos os desafios", disse o major-general, citado pelos meios de comunicação locais.

No passado dia 23 de Junho, depois de um jogo de futebol, os rapazes – com idades entre os 11 e os 16 anos –, e o seu treinador, de 25 anos, foram explorar a gruta. Devido às inundações resultantes das chuvas torrenciais a saída ficou bloqueada, o que impediu que as equipas de resgate encontrassem o grupo durante nove dias.