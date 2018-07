O governo do Irão anunciou este sábado que procedeu à execução de 8 pessoas condenadas pelo ataque terrorista de 2017, realizado pelo Estado Islâmico no parlamento e Mausoléu de Ruhollah Khomeini em Teerão.

O ataque terrorista de 7 de Junho de 2017 foi até agora a única incursão de extremistas Sunni no país muçulmano maioritariamente xiita. Segundo testemunhas, o Estado Islâmico causou a morte de 18 pessoas e feriu pelo menos 50, com homens armados com Kalashnikov e dispositivos explosivos, durante uma sessão legislativa no parlamento. Simultaneamente, outros homens com armas e bombistas-suicidas atacaram o mausoléu, num ataque premeditado e conjunto.

A informação foi confirmada pela agência noticiosa Mizan, que asseverou que a execução já ocorreu, mas rejeitou divulgar o local da mesma. "A pena de morte pronunciada contra oito membros do Estado Islâmico (extremistas sunitas) envolvidos nestes atentados foi aplicada com base nas regras religiosas e legais", refere.



Mizan realçou também que as execuções foram realizadas depois dos 8 homens terem sido julgados e de terem sido ouvidas testemunhas dos dois lados. Um vídeo de 24 segundos, que mostra um atirador perto de um corpo ensanguentado, provou o envolvimento dos arguidos e foi a prova máxima contra os mesmos. Este foi divulgado pelo próprio grupo terroristas nas redes sociais, depois de terem reivindicado o ataque.



A agência revelou ainda o nome dos condenados: Soleiman Mozafari, Esmail Sufi, Rahman Behrouz, Majed Mortezai, Sirous Azizi, Ayoub Esmaili, Khosro Ramezani e Osman Behrouz.

O Irão mantém-se no topo dos países com o maior número de penas de morte praticadas: em 2017, 500 pessoas foram condenadas e executadas, segundo a Amnistia Internacional. As execuções no Irão são feitas através de enforcamentos.