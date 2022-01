'Traga a sua bebida.' O convite que pode levar à demissão de Boris Johnson

Parece que desta não se safa, mas com Boris Johnson nunca se sabe. O primeiro-ministro britânico está debaixo de fogo depois de ter vindo a público mais uma vez que terá sido realizada na sua residência oficial, o número 10 de Downing Street, durante os confinamentos para controlar a pandemia, em 2020.



Agora, foi revelado um email, enviado pela sua secretária pessoal a mais de 100 pessoas, com um convite para uma festa nos jardins de Downing Street. Marcado para maio de 2020 pedia a cada um: "Traga a sua bebida". Nesta altura, as escolas estavam fechadas e as pessoas impedidas de estar presentes nos funerais dos seus familiares.



Em dezembro, estas fugas ao confinamento por parte do gabinete do primeiro-ministro já tinham dado que falar. Surgiram vídeos e mensagens de voz em que membros do seu gabinete brincavam sobre uma festa de Natal e depois surgiu uma imagem de um alegado encontro de trabalho nos jardins da residência, mas onde estava a mulher de Boris Johnson e havia copos de vinho nas mesas.