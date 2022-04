Boris multado em 60 euros por festas ilegais. Britânicos comuns multados em centenas de euros

Boris Johnson foi multado na sequência do chamado "partygate" - as festas que aconteceram em Downing Street durante o confinamento - em 60 euros. Mas a penalização não satisfez a oposição, que continua a pedir a demissão do primeiro-ministro britânico, e muito menos a população que reclama pela diferença do valor que teve de pagar pelas suas multas, quando comparadas às do chefe de governo.