Norte-americana acusa Ronaldo de a ter violado, em 2009. Der Spiegel revelou o documento.

A revista Der Spiegel revelou o acordo entre Kathryn Mayorga e Cristiano Ronaldo na íntegra. O documento, datado de 12 de Janeiro de 2010, revela todas as condições que tanto Mayorga como Ronaldo acordaram em seguir na sequência das alegações de violação que a jovem norte-americana apresentou contra o jogador português.



Mayorga recebeu 375 mil dólares (326 mil euros) na sequência do acordo, resultante de uma mediação entre a sua advogada na altura e a equipa de representantes de Ronaldo. No início do documento, é frisado que cada parte paga os seus custos legais. Mayorga foi ainda obrigada a afastar-se de quem a questionar acerca do acordo com Ronaldo e a desligar, se lhe telefonarem sobre o mesmo assunto.



Leia o acordo na íntegra, em que a senhora P. é Kathryn Mayorga e o senhor D., Cristiano Ronaldo, indica a Der Spiegel.



"Este é um acordo global que resolve mutuamente e revela todas as acusações entre as partes abaixo assinadas, sejam conhecidas ou desconhecidas, excepto expressamente fornecidas aqui. As condições adicionais que se seguem aplicam-se a este acordo e vão ser mais descritas nos documentos.



1. A senhora P. deve ser a única responsável por todas as dívidas.



2. O valor do acordo será pago em sete dias consecutivos após a senhora P. ter entregue o acordo executado e o advogado dado as informações relativas ao pagamento à sua firma, incluindo um formulário W-9.



3. As partes e o conselho concordam respeitar (a) a confidencialidade quanto aos termos do acordo, discussões sobre o mesmo e conversas tidas durante a mediação; (b) não revelar os alegados eventos ocorridos e subsequentes incluindo conversas com as autoridades e prestadores de cuidados de saúde (e documentação ligada às mesmas); apesar deste acordo, a senhora P. poderá revelar os alegados eventos aos seus prestadores de cuidados de saúde, desde que não divulgue a identidade do senhor D nem directa nem indirectamente.



4. As partes concordam que caso os alegados eventos sejam revelados por terceiros fora do controlo da senhora P., ela não será tida como responsável pela devolução dos fundos do acordo ou por quaisquer danos sofridos pelo senhor D. desde que (a) não tenha causado a revelação do acordo; (b) que ela, nos sete dias seguintes à assinatura desde memorando, aconselhe os terceiros que sabiam dos alegados eventos e da identidade do senhor D. para que nada divulguem e que (c) caso seja contactada acerca do acordo não dê resposta e se afaste (se interpelada em pessoa) ou desligue (se lhe telefonarem).



5. As partes concordam em não entrar em depreciação mútua entre ambas.



6. A senhora P. desistirá de todas as queixas criminais contra o senhor D.; mas as partes reconhecem que a senhora P. não tem qualquer controlo sobre as acções da polícia.



7. Caso haja uma disputa acerca dos termos do acordo final, as partes concordam em referir os seus problemas ao mediador [cuja identidade não é revelada] para uma decisão final quanto a essa disputa; caso ocorra uma alegada violação do acordo, as partes concordam que a única solução é comparecer numa reunião de mediação vinculativa e confidencial com o mediador. A punição para uma violação material do acordo pela senhora P. é a devolução dos fundos pagos e uma indemnização [ao senhor D.] dos danos causados pela quebra do acordo.



8. A senhora P. concorda em dar ao senhor D. os apelidos de quaisquer pessoas a quem tenha revelado (a) a sua alegada violação e (b) a identidade do senhor D. Ela também aceita fornecer ao seu advogado, quando lhe der o acordo final executado na data de hoje, uma lista dessas mesmas pessoas com os seus nomes e apelidos, para uso no caso de uma reivindicação de uma divulgação não permitida posteriormente. Ela também reconhecer que não há outras pessoas a quem tenha feito revelações além das contidas na Prova A dentro do acordo final.



9. O senhor D aceita que no caso de o teste de doenças sexualmente transmissíveis da senhora P, até 14 de Junho de 2010, der positivo e for notificado disso, deverá, em 30 dias, fornecer à senhora P um exame médico para DST obtido depois de 12 de Janeiro de 2010.



10. As partes concordam ainda que a senhora P. escreverá uma carta ao senhor D. (que não esteve nas reuniões) que deverá, como uma condição do acordo, ser-lhe lida pelo advogado português sr. Osório de Castro, que terá depois de certificar à senhora P. que a carta foi de facto lida ao senhor D. A carta deverá ser fornecida ao advogado ao mesmo tempo que a senhora P. der a sua cópia do acordo final e a missiva deverá ser lida nas duas semanas seguintes à sua recepção pelo sr. Osório de Castro, e a senhora P. deverá ser informada da leitura imediatamente depois de esta acontecer.



11. Agora a senhora P. vai dar uma cópia executada do acordo final ao senhor D., e deverá ainda dar a sua certificação em como destruiu ou apagou permanentemente todos os materiais escritos, electrónicos ou de outra natureza gerados ou recebidos como resultado dos alegados eventos que pode revelar a prestadores de cuidados de saúde, numa base de terem que o saber como informação relativa à sua condição e ferimentos, mas não revelará a identidade do senhor D.