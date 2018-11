Jogador acredita que a norte-americana está a ser instrumentalizada e pretende "fechar" o processo caso seja inocentando, como acredita.

A confissão foi feita por Cristiano Ronaldo à família mais chegada e a um grupo restrito de amigos: se for ilibado do processo em que é acusado de ter violado, em 2009, Kathryn Mayorga, o capitão da selecção de Portugal perdoa a norte-americana e "encerra literalmente o assunto".



Ao que o Correio da Manhã apurou, o craque português, que está "totalmente confiante" num desfecho positivo, alegando "absoluta inocência", diz com frequência que não guarda "rancos" e que não tem dúvidas de que a norte-americana está a ser "instrumentalizada por alguém".



O jogador da Juventus, de 32 anos, é acusado por Kathryn Mayorga, que diz ter sido violada por Cristiano Ronaldo em 13 de junho de 2009 durante uma festa num hotel de Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. "Claro que essa história interfere na minha vida. Tenho uma namorada, quatro filhos, uma família que é muito próximo de mim. Sempre tive uma reputação de ser uma pessoa exemplar. Eu sei quem sou e o que fiz.A verdade será conhecida um dia", disse Cristiano Ronaldo numa entrevista à France Football, a semana passada.



Saiba tudo sobre esta decisão de Ronaldo no Correio da Manhã.