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Um tiroteio em Midland, no Texas, Estados Unidos, provocou esta sexta-feira pelo menos um morto e deixou outras nove pessoas hospitalizadas, avançou a presidente da Câmara local, Lori Blong.



Tiroteio no Texas provoca pelo menos um morto Luke Dias/Reporter-Telegram via AP

A polícia foi chamada ao local por volta das 08h03 locais (14h de Lisboa), já depois do ataque, e segundo Lori Blong, as autoridades chegaram rapidamente. O suspeito envolveu-se posteriormente num confronto com os agentes e, segundo contou Andrea Mendias, que trabalha numa oficia perto do local, terão sido disparados cerca de 40 tiros.

Inicialmente, a presidente da Câmara de Midland informou que agentes da SWAT e outras equipas haviam sido enviadas para o local e que o suspeito foi "detido". Mais tarde, a polícia local fez uma publicação no Facebook onde afirmou que "o incidente com o atirador ativo foi resolvido e o suspeito está morto".

Não foram divulgadas quaisquer informações sobre o suspeito nem sobre as vítimas e Lori Blong disse não ter conhecimento de polícias feridos.

O Hospital Midland Memorial disse ter acolhido as nove vítimas. Quatro delas foram submetidas a uma cirurgia e outras cinco encontram-se estáveis.

"O meu coração está partido pelas vítimas e as suas famílias", disse a autarca. "Estamos a orar por todas as pessoas afetadas pelos eventos de hoje e pelos agentes da lei que arriscaram a própria segurança para proteger a nossa comunidade."

Esta não é a primeira vez que se regista um tiroteio em Midland. Há seis anos, a cidade de cerca de 140 mil habitantes enfrentou uma tragédia quando um atirador, que havia sido demitido de uma empresa de serviços petrolíferos, disparou aleatoriamente contra várias pessoas. Sete morreram e cerca de duas dezenas ficaram feridas.