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09 de junho de 2026 às 08:00

Tiroteio em festival no Ohio deixa dezenas em fuga e 12 feridos

Um tiroteio junto ao festival Old West End, em Toledo, causou 12 feridos, incluindo duas pessoas em estado crítico, segundo a polícia. As autoridades acreditam que pelo menos dois suspeitos trocaram tiros no meio da multidão antes de fugirem.

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