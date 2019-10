Dois homens ficaram gravemente feridos depois de um homem ter disparado uma arma junto a uma mesquita na cidade de Bayonne , no sudoeste de França, divulgou uma fonte policial, acrescentando que o presumível atirador foi, entretanto, detido.As autoridades locais informaram, num comunicado, que o incidente ocorreu quando o suspeito tentava incendiar a porta da mesquita e foi surpreendido pelas duas vítimas."Surpreendido pelas duas pessoas, o homem atirou contra elas", indicou a mesma nota, acrescentando que o suspeito ateou fogo a um automóvel estacionado no local.Os dois feridos graves, que apresentavam ferimentos provocados por balas, são dois homens com 74 e 78 anos e foram transportados para um centro hospitalar de Bayonne, precisaram as autoridades locais.Segundo a uma fonte policial, citada pela agência noticiosa France Presse (AFP), o presumível atirador é um homem de 84 anos.Uma equipa de remoção de minas foi destacada para a casa do octogenário, localizada não muito longe da cidade de Bayonne, de acordo com a AFP.A polícia abriu uma investigação ao incidente e foi estabelecido um perímetro de segurança junto ao local da mesquita.