Tiroteio em posto de gasolina em Israel provoca um morto e um ferido grave

Edição de 2 a 8 de junho

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um tiroteio, este domingo, numa estação de serviço de combustível de uma cidade israelita, informou a polícia, que “neutralizou” o agressor.



Uma pessoa morreu no tiroteio em Israel AP

Em comunicado de imprensa, a polícia israelita indica que, após receber relatos de um tiroteio, enviou vários agentes a uma estação de serviço de Kokhav Yaïr, cidade israelita na fronteira com a Cisjordânia ocupada.

“As forças policiais realizaram buscas e localizaram um veículo suspeito de estar envolvido no ataque e neutralizaram o suspeito de ser o terrorista responsável”, refere a polícia.

Segundo a agência de notícia France-Presse (AFP), a Magen David Adom (MDA) - o equivalente à Cruz Vermelha em Israel - confirmou que há a registar a morte de um homem de 30 anos.

Um outro homem foi hospitalizado em “estado grave”, relatou a MDS à AFP.