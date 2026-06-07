Mais de um milhão de pessoas assistem à missa do Papa no centro de Madrid

É o segundo evento de massas de Leão XIV em Espanha, depois de mais de meio milhão de crentes ter estado numa "vigília de oração com jovens" no sábado à noite, também no centro da capital espanhola, no Passeio da Castelhana.

Mais de um milhão de pessoas estão este domingo a assistir a uma missa celebrada pelo Papa no centro de Madrid, no arranque do segundo dia da visita de Leão XIV a Espanha, segundo as autoridades locais e a organização.



Leão XIV dá missa na praça Cibeles, em Madrid AP

A organização da visita estima em 1,2 milhões o número de pessoas concentradas na praça Cibeles e imediações, enquanto a Delegação do Governo na região de Madrid calcula 1,1 milhões.

Este é o segundo evento de massas do Papa em Espanha, depois de mais de meio milhão de pessoas ter estado numa "vigília de oração com jovens" no sábado à noite, também no centro de Madrid, no Passeio da Castelhana.

A missa de hoje deverá ser, segundo a organização, o evento com mais participação popular em toda a agenda desta viagem de uma semana de Leão XIV a Espanha, a primeira visita de um Papa ao país em 15 anos.

Além de Madrid, o Papa passará também por Barcelona e pelas ilhas Canárias.

Uma Espanha menos católica mas mais tolerante e menos anticlerical do que há 15 anos recebe o Papa Leão XIV até 12 de junho.

Segundo um estudo do instituto público Centro de Investigações Sociológicas (CIS) publicado no mês passado, a percentagem de pessoas que vivem em Espanha que se dizem católicas caiu 17,4 pontos desde 2011, ano da anterior visita papal a Madrid, por Bento XVI.

Cerca de 56% da população espanhola assume-se em 2026 como católica, revelou a sondagem do CIS feita em maio. Os que se dizem agnósticos são 11,8%, enquanto 12,4% dos inquiridos definiu-se como "indiferente" ou "não crente" e 14,7% como ateu.

Em 2011, segundo os dados do CIS, 73,5% dos espanhóis dizia-se católico.

"A sociedade espanhola é hoje é menos católica do que há décadas, há maior secularização, mas ao mesmo tempo há também maior tolerância e isso nota-se especialmente nas gerações mais jovens. Para encontrar posições do tipo anticlerical é preciso ir a gerações já muito velhas e, além disso, a locais muito concretos", disse o sociólogo e presidente da empresa de estudos de opinião GAD3, Narciso Michavila, numa conferência de imprensa na semana passada organizada pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE) a propósito da visita de Leão XIV.

Utilizando uma mensagem da Bíblia, atribuída a Jesus Cristo, Narciso Michavila disse que as gerações mais jovens espanholas e a maioria da sociedade assumem o princípio de "quem estiver livre de pecado que atire a primeira pedra".

Segundo dados da CEE, 97% dos inscritos nos dois grandes eventos da viagem do Papa a Madrid são residentes em Espanha.

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