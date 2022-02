Tempestade em Petrópolis já fez 55 mortos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Petrópolis, no Rio de Janeiro (Brasil), foi atingida na terça-feira por chuva intensa, que colocou a localidade em estado de alerta. O temporal já causou várias inundações e deslizamentos que fizeram com que muitas pessoas ficassem soterradas. Sabe-se que um dos deslizamentos aconteceu no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra e atingiu 80 casas. Os bombeiros continuam nas buscas por sobreviventes.





Tópicos Petrópolis temporal mortes deslizamentos inundação

As autoridades brasileiras registaram até agora 55 mortes. Muitos condutores foram apanhados de surpresa dentro das viaturas e algumas imagens nas redes sociais mostram carros a ser arrastados pelas correntes.Segundo o Jornal Nacional, "o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mediu 230 milímetros de chuva em apenas três horas", o que significa "choveu mais do que a previsão para o mês inteiro".A cidade está sem luz, os acessos ao centro estão cortados e várias escolas estão a suspender as aulas por não existirem condições de segurança. Os moradores foram aconselhados pela Câmara Municipal da região a permanecer dentro das suas casas.A Defesa Civil acrescentou que existem 184 pessoas a receber ajuda da câmara nos pontos de apoio, que foram abertos no Centro, São Sebastião, Vila Felipe, Alto Independência, Bingen, Dr. Thouzete e Chácara Flora."Orientamos a população que ao sinal de qualquer instabilidade nas áreas em que residem, que procurem o ponto de apoio e nos acionem", alertou o secretário de Defesa Civil, Tenente Coronel Gil Kempers.Além da chegada de militares e ambulâncias à cidade, vão ser também enviados cerca de 10 aviões e helicópteros para o local.