Temperaturas de 50ºC na Índia e Paquistão deixam cidades sem água e energia

Uma onda de calor intenso faz-se sentir nos países da Índia e do Paquistão e há várias semanas que as temperaturas chegam perto dos 50 graus. As pessoas mantêm-se em casa e só podem sair durante as horas mais frias, durante a noite, o que as impede de trabalhar. Como consequência, as cidades mais afetadas pelo calor enfrentam uma crise de escassez de energia e água.