Algumas partes do território estão a registar temperaturas invulgares para esta época do ano, superiores a 40 graus.

Em Espanha as aves estão a morrer a tentar fugir do calor

O calor extremo não está a deixar ninguém descansado em Espanha. O país está a viver a maior vaga de calor dos últimos 40 anos - extremamente invulgar nesta altura do ano - e o problema parece afetar até os animais. No país há relatos que aves, ao tentar escapar às temperaturas abrasadoras, acabam por cair dos ninhos com as suas crias.