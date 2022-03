Ministro da Agricultura francês alerta para crise alimentar global

O ministro da Agricultura francês, Julien Denormandie, referiu hoje em Bruxelas que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode levar a uma crise alimentar global, por se tratarem de dois dos maiores produtores agrícolas mundiais. Os ministros da União Europeia (EU) vão discutir esta segunda-feira a situação alimentar na Ucrânia por videochamada, disse o ministro francês, segundo a Reuters.



Na sexta-feira, 18 de março, uma fonte do Programa Alimentar Mundial (PAM) afirmou que as cadeias de abastecimento de alimentos na Ucrânia estão a entrar em colapso, devido à destruição de infraestruturas que interligam as cidades, como pontes e linhas de comboio.



Jakob Kern, coordenador de Emergências do PAM para a crise na Ucrânia, afirmou estar preocupado com a situação nas "cidades cercadas", como Mariupol, onde já estão a faltar abastecimentos de alimentos e água.



"A cadeia de abastecimento alimentar do país está a desmoronar. Os movimentos de mercadorias diminuíram devido à insegurança e à relutância dos motoristas", disse Jakob Ker, numa conferência de imprensa, feita por videochamada a partir da Polónia.