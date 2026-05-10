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10 de maio de 2026 às 11:38

Ministro da Saúde da Hungria dá show de dança frente ao parlamento após tomada de posse de Magyar

Zsolt Hegedus, o político escolhido por Peter Magyar para ministro da Saúde da Hungria, reeditou a dança que tinha protagonizado na campanha, e que se tinha tornado viral. O governante deu o novo show depois da tomada de posse de Magyar, em frente ao parlamento...

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