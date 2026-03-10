Tailândia e Vietname encorajam teletrabalho para poupar energia no contexto da guerra no Irão

As autoridades tailandesas convidaram os empregados do setor público a trabalhar a partir de casa sempre que possível e solicitaram que os aparelhos de ar condicionado sejam regulados para um mínimo de 26 graus Celsius nos escritórios.

A Tailândia e o Vietname incentivaram esta terça-feira o teletrabalho para os funcionários públicos, além de outras medidas destinadas a poupar energia no contexto da guerra no Médio Oriente.



Na Tailândia e no Vietname, teletrabalho é incentivado para poupar energia Foto AP/Vahid Salemi

As autoridades tailandesas convidaram os empregados do setor público a trabalhar a partir de casa sempre que possível e solicitaram que os aparelhos de ar condicionado sejam regulados para um mínimo de 26 graus Celsius nos escritórios.

"O Governo deseja que todos os setores utilizem os recursos de forma sensata e eficiente", justificou o executivo num comunicado, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

As autoridades sugeriram igualmente que os responsáveis pelos serviços públicos evitem deslocações ao estrangeiro.

A Tailândia anunciou na semana passada que dispunha de dois meses de reservas de petróleo, mas que suspendeu as exportações para conservar os 'stocks'.

O reino do Sudeste Asiático fixou ainda um teto para o preço do gasóleo de pouco menos de 30 bahts (0,81 euros, ao câmbio atual) por litro, por um período de 15 dias.

No Vietname, o Governo suspendeu na segunda-feira os direitos aduaneiros sobre as importações de vários produtos petrolíferos para prevenir a escassez de combustível e estabilizar o mercado interno.

O executivo vietnamita também incentivou as empresas a facilitar o teletrabalho para os assalariados e recomendou à população que privilegie os transportes públicos, a bicicleta ou a partilha de viatura para se deslocar.

Milhares de condutores de veículos de duas rodas faziam fila hoje nas estações de serviço do país, onde os preços da gasolina sem chumbo subiram mais de 20% desde o início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O Vietname evitou, até ao momento, ruturas de abastecimento, mas dezenas de pequenas estações de serviço fecharam temporariamente ou reduziram o horário de funcionamento devido à diminuição das reservas, segundo a imprensa estatal.

A guerra no Médio Oriente, desencadeada em 28 de fevereiro pela ofensiva israelo-americana contra o Irão, perturbou a distribuição de petróleo e gás a partir do Golfo Pérsico e fez recear uma crise económica global.

O Irão respondeu à ofensiva com ataques aos países do golfo e um bloqueio 'de facto' do estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% dos fornecimentos mundiais, incluindo para países asiáticos.

A cotação do barril de petróleo Brent, de referência para o mercado mundial, ultrapassou os 119 dólares na segunda-feira, e caiu depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter declarado que a guerra estava quase terminada.

Hoje de manhã, o preço situava-se em torno dos 93 dólares, contra cerca de 67 dólares há um mês.

