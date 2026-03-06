Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 21:50

Cortes de eletricidade continuam em Cuba após avaria em central elétrica

Em várias zonas de Cuba, residentes enfrentam apagões prolongados após danos numa central termoelétrica que provocaram um grande colapso no sistema elétrico. Milhões de pessoas ficaram sem energia, enquanto equipas trabalham para restaurar o fornecimento num país já afetado por escassez de combustível e infraestruturas envelhecidas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h