Egito aumenta preços dos combustíves até 30% devido a guerra no Irão

Lusa 09:52
Aumentos de preços entraram em vigor esta terça-feira às 03h00 locais (01h00 em Lisboa).

O Governo do Egito aumentou esta terça-feira os preços dos combustíveis até 30% devido a pressões excecionais nos mercados mundiais de energia causadas pela guerra no Médio Oriente, anunciou o Ministério do Petróleo.

Carros aguardam para abastecer num posto de gasolina da Mobildurante escassez de combustível no Egito Foto AP/Fredrik Persson

O conflito "provocou uma subida significativa dos custos de importação e da produção nacional", explicou o ministério num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O Governo justificou a decisão com as "circunstâncias excecionais que afetam atualmente os mercados mundiais de energia".

Evocou as "perturbações nas cadeias de abastecimento, o aumento dos riscos e a subida dos custos de transporte e de seguro".

Os aumentos de preços entraram em vigor hoje às 03h00 locais (01h00 em Lisboa).

O gás natural para veículos registou a subida mais acentuada, com um aumento de 30% para 13 libras egípcias por metro cúbico.

O gasóleo, um dos combustíveis mais utilizados no Egito, subiu três libras egípcias, cerca de 17%, para 20,50 libras (0,34 cêntimos de euro, ao câmbio atual) por litro, face às 17,50 libras anteriores.

O Egito já aumentou os preços dos combustíveis quatro vezes nos últimos dois anos, no âmbito de um programa de reformas em troca de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O plano do FMI prevê uma ajuda ao país de oito mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros), ao longo de quase quatro anos.

A cotação do barril de petróleo Brent, de referência para o mercado mundial, ultrapassou os 119 dólares na segunda-feira, e caiu depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter declarado que a guerra estava quase terminada.

Hoje de manhã, o preço situava-se em torno dos 93 dólares, contra cerca de 67 dólares há um mês.

Os Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra o Irão, que respondeu com ataques contra os países vizinhos do Golfo Pérsico.

A guerra causou milhares de mortos e feridos em vários países, e perturbou os mercados de energia por a região ser produtora de petróleo e gás, fazendo nascer o receio de uma crise económica global.

