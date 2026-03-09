Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 17:57

União Europeia garante que não enfrenta escassez de petróleo e gás natural

Anna-Kaisa Itkonen, porta-voz da Comissão Europeia, afirmou, esta segunda-feira, que a União Europeia não enfrenta escassez de petróleo ou gás natural, uma vez que importa petróleo de vários fornecedores e não importam energia do Irão.

