Supremo decreta preventiva para cinco líderes independentistas

O Supremo já tinha acusado de delito de rebelião 13 separatistas pela sua participação no processo de independência da Catalunha.

O Supremo Tribunal espanhol decretou prisão preventiva para cinco líderes independentistas ouvidos esta sexta-feira: Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Raul Romeva e Dolors Bassa. A decisão do juíz Pablo Llarena segue a do Ministério Público espanhol que considera haver o perigo dos suspeitos reinciderem nos crimes de rebelião e sucessão de que estão acusados.



A fuga para o exílio da secretária-geral da ERC, Marta Rovira, também serviu de motivo para a mudança das medidas de coacção aplicadas.



Antes do anúncio desta decisão, o Supremo já tinha acusado de delito de rebelião 13 separatistas pela sua participação no processo de independência da Catalunha, entre os quais o ex-presidente do executivo regional Carles Puigdemont, refugiado na Bélgica.

O juiz responsável pela instrução do caso, Pablo Llarena, avançou com as acusações quatro meses depois do início da investigação à tentativa de organizar a criação de uma República independente na Catalunha.

Foram ainda acusados do crime de rebelião o ex-presidente do Governo regional Oriol Junqueras, a ex-presidente do parlamento regional Carme Forcadell, e os independentistas Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, assim como a líder da Esquerda Republicana da Catalunha Marta Rovira.