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Suíça espera resultado de iniciativa que pretende decretar limite populacional

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 14:54
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A iniciativa pretende limitar a população suíça aos 10 milhões de pessoas, até 2050.

Uma votação nacional sobre uma proposta da extrema-direita para limitar a população da Suíça nos dez milhões de pessoas termina neste fim de semana.  

Getty Images

O voto no “sim” obrigaria o governo suíço a tomar medidas para limitar a população a 10 milhões até 2050, implementando restrições rigorosas ao reagrupamento familiar, às autorizações de residência e ao asilo caso o número atinja 9,5 milhões antes desse ano.  

Caso o limite de 10 milhões seja ultrapassado antes de 2050 a proposta do Partido Popular Suíço obriga o governo a retirar o país do acordo de livre circulação com a União Europeia, fazendo com que a Suíça deixe de ter acesso ao mercado único europeu.  

A população suíça - que neste momento se situa um pouco acima dos 9 milhões - cresceu a um ritmo superior ao dos seus vizinhos da UE, aumentando em 23% desde que o acordo de livre circulação entrou em vigor, em 2002. No entanto o aumento populacional foi também acompanhado pelo aumento da produção económica (cerca de 24%).  

Atualmente cerca de 27% dos residentes suíços não são cidadãos e segundo a iniciativa “não a uma Suíça com 10 milhões” são os grandes responsáveis por colocar a habitação, as escolas, os transportes, a segurança social e o estilo de vida suíço sob uma pressão insuportável. “A imigração descontrolada está a fazer com que a Suíça cresça rápido demais. As consequências negativas são palpáveis em todas as áreas da vida”, defende o Partido Popular Suíço.  

O sistema suíço prevê que “iniciativas populares” sejam submetidas a referendo se conseguirem cem mil apoiantes em 18 meses, pelo que qualquer iniciativa que reúna apoio pode ser submetida a sufrágio.  

O governo, que conta com ministro dos quatro maiores partidos da Suíça - incluindo o Partido Popular Suíço -, opõe-se coletivamente à iniciativa, alertando que estas medidas podem ameaçar a estabilidade nacional, prejudicar a economia e afetar negativamente a prosperidade suíça. O parlamento também recomendou a rejeição da proposta, assim como a federação sindical suíça, a Associação Suíça de Empregadores e a Economiesuisse.  

Apesar de vários partidos de extrema-direita europeus explorarem as preocupações com a imigração, no entanto, até esta iniciativa, nenhum país votou explicitamente para limitar a população.  

Os resultados da votação devem ser conhecidos na tarde de domingo.  

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