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28 de maio de 2026 às 12:00

Imagens mostram homem a correr em estação de comboios na Suíça onde quatro pessoas foram esfaqueadas

Quatro pessoas ficaram feridas após um homem tê-las atacado com uma faca numa estação de comboios na Suíça, na manhã de quinta-feira.

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