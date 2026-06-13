Mulher atacada por tubarão em Sydney salvou-se graças a prancha de nadador salvador

A mulher foi socorrida por um médico que se encontrava de folga antes de ter sido transportada de helicóptero para um hospital, em estado crítico.

Um tubarão de 3,5 metros feriu gravemente uma mulher na praia de Coogee, em Sydney, no passado sábado. Apesar do ataque a mulher de 35 anos consegui agarrar-se à prancha de stand-up paddle de um nadador salvador para chegar à costa.



AP Photo/Mark Baker, File

“Eu vi o tubarão a sair da água e fiquei chocado com o tamanho dele”, referiu o nadador salvador envolvido no salvamento ao jornal The Daily Telegraph. Charlie Verco estava a fazer uma patrulha numa prancha de stand-up paddle e foi o primeiro a chegar ao local onde o ataque estava a ocorrer.

O nadador salvador contou que a mulher estava fraca demais para subir na prancha, mas Charlie conseguiu segurá-la pelo braço e encaminharam-se em direção à praia enquanto outras pessoas os ajudaram a voltar à areia

A mulher foi atacada enquanto nadava com duas amigas e sofreu ferimentos graves nas pernas e nos braços, referiu a polícia local em comunicado. Num primeiro momento foi socorrida por Ian Ferguson, um médico que se encontrava de folga e estava a passar a manhã na praia com a sua família.

A vítima foi levada para um campo de rugby perto da praia de onde foi transportada de helicóptero para um hospital, estando agora em estado crítico.

As autoridades revelaram que a mulher, que não foi identificada, tinha uma mordida de 30 centímetros de largura na coxa e o osso estava exposto, referiu o médico ao jornal.

Este ano quatro pessoas já morreram devido a ataques de tubarões na Austrália, três mergulhadores de pesca submarina foram atacados na costa australiana e em janeiro um menino de doze anos morreu dias depois de ter sido atacado por um tubarão - touro no porto de Sydney.

Segundo o Banco de Dados Australiano de Incidentes com Tubarões a o país tem registado, em média, entre dois e três ataques fatais de tubarão por ano desde 2000. No entanto no ano passado cinco pessoas morreram depois de serem atacadas e os dados mostram que os números têm aumentado na última década, em parte devido à popularização de atividades como o surf e o mergulho.