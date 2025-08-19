Sábado – Pense por si

Suíça dá imunidade a Putin se comparecer em conferência de paz

Lusa 13:25
A medida não se aplica a deslocações "por motivos pessoais", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros suíço, Ignazio Cassis.

A Suíça mostrou esta terça-feira disponibilidade para oferecer imunidade ao presidente russo, Vladimir Putin, apesar do mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional, sob a condição de comparecer no país para uma conferência de paz. A garantia foi manifestada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros suíço, Ignazio Cassis.

Ignazio Cassis explica que Putin terá imunidade se for para conversações de paz
No ano passado, o governo federal suíço definiu novas regras sobre imunidade concedida a indivíduos sob mandado de detenção internacional, se essa pessoa se deslocar ao país no âmbito de uma conferência de paz.

A medida não se aplica a deslocações "por motivos pessoais", disse Cassis, durante uma conferência de imprensa conjunta com o homólogo italiano, Antonio Tajani, em Berna.

Em 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra o chefe de Estado russo pelo "rapto de crianças ucranianas" das regiões da Ucrânia, invadida pelas forças de Moscovo, e que foram deportadas para territórios na Rússia.

As declarações da diplomacia de Berna surgiram um dia depois do encontro entre Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington.

Hoje, os 27 líderes da UE vão "fazer um balanço" das reuniões realizadas, na segunda-feira, na capital dos Estados Unidos sobre a Ucrânia.

