Sábado – Pense por si

Mundo

Subnutrição ameaça mais de 114 mil menores de 5 anos em Moçambique em 2025

Lusa 21:01
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

Só entre dezembro e março, o país já foi atingido por três ciclones, que, além da destruição de milhares de casas e infraestruturas, provocaram centenas de mortos no norte e centro do país.

A Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias (ECHO) estima que 114.208 crianças menores de 5 anos sofram de subnutrição aguda em Moçambique este ano, incluindo 29.903 na forma mais grave, foi esta segunda-feira anunciado.

Subnutrição aguda ameaça crianças em Moçambique devido a conflitos e desastres climáticos
Subnutrição aguda ameaça crianças em Moçambique devido a conflitos e desastres climáticos Britta Pedersen/picture-alliance/dpa/AP Images

"Os principais fatores de insegurança alimentar aguda em Moçambique incluem o conflito em curso na região norte do país, o impacto da seca induzida pelo El Niño, ciclones recorrentes e outros choques climáticos", lê-se num comunicado do ECHO, consultado pela Lusa.

De acordo com o organismo, ao longo de 2025 estima-se que 114.208 crianças com menos de 5 anos sofram de subnutrição - forma de desnutrição que resulta da ingestão insuficiente de nutrientes essenciais - aguda, incluindo 29.903 de subnutrição aguda grave.

Fazendo referência ao recente relatório da Classificação Integrada das Fases de Segurança Alimentar - IPC em Moçambique, o ECHO avança que, entre abril e setembro de 2025, cerca de 2,1 milhões de pessoas enfrentam níveis de insegurança alimentar "críticos ou piores" (IPC3+), incluindo cerca de 142.893 em níveis de emergência (IPC4).

"Para a próxima época de escassez (outubro de 2025 a março de 2026), projeta-se que a situação se agrave, estando previstos 2,67 milhões de pessoas no IPC3+, incluindo 170.183 no IPC4", avança.

A Direção-Geral da Ajuda Humanitária e da Proteção Civil alerta ainda que a província de Cabo Delgado, norte do país, rica em gás e que enfrenta uma insurgência armada desde 2017, continua a ser uma situação particularmente preocupante, com 724.819 pessoas atualmente no nível IPC3+, incluindo 71.085 no IPC4.

"Os distritos de Chiúre, Macomia e Macímboa da Praia são os mais afetados. Partes das províncias de Nampula, Tete e Sofala também apresentam níveis elevados de casos de IPC3+", acrescenta-se no documento.

Em 13 de agosto, o Governo moçambicano avançou que os níveis de desnutrição crónica em crianças moçambicanas menores de 5 anos reduziram seis pontos percentuais em dez anos, para 37% em 2023, prevalecendo entre as causas os desastres naturais "intensos e cíclicos".

"A taxa de desnutrição crónica em crianças menores de 5 anos de idade reduziu de 43% em 2013 para 37% em 2023. Contudo, os níveis de desnutrição crónica em crianças menores de 5 anos de idade no nosso país ainda são elevados, tendo em conta os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 20%", disse na altura Benvinda Levi, primeira-ministra moçambicana, em Maputo.

Segundo a governante, vários fatores contribuem para o elevado índice de desnutrição crónica no país, como os desastres naturais "intensos e cíclicos", caracterizados por secas, inundações, ciclones tropicais e epidemias, "que impactam negativamente na segurança alimentar".

O Observatório do Meio Rural (OMR), Organização Não-Governamental (ONG) moçambicana, alertou em finais de julho que Moçambique continua a registar níveis críticos de desnutrição crónica e insegurança alimentar, apontando para consequências a longo prazo.

Grupos de organizações da sociedade civil no país têm alertado para a urgência no combate à desnutrição infantil em Moçambique, situação agravada por fatores climáticos e de segurança.

Segundo dados do Governo, dois milhões de moçambicanos estão em situação de insegurança alimentar, dos quais 148 mil necessitam de "assistência humanitária urgente".

Só entre dezembro e março, o país já foi atingido por três ciclones, que, além da destruição de milhares de casas e infraestruturas, provocaram centenas de mortos no norte e centro do país.

Os eventos extremos provocaram pelo menos 1.016 mortos em Moçambique entre 2019 e 2023, afetando cerca de 4,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.

Artigos Relacionados
Tópicos Seca Estabelecimento de saúde Morte Ambiente Observatório do Meio Rural Sofala Cabo Delgado Maputo Nampula Organização Mundial de Saúde Instituto Nacional de Estatística El Niño
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Subnutrição ameaça mais de 114 mil menores de 5 anos em Moçambique em 2025