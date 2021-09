Sondagens à boca da urna não permitem antecipar o vencedor na Alemanha

SPD e CDU surgem à frente com cerca de 25% dos votos. Verdes são o segundo partido mais votado. Die Linke pode até nem chegar a entrar no Parlamento.

As urnas na Alemanha fecharam e já são conhecidas as primeiras sondagens à boca das urnas. De acordo com a sondagem levada a cabo para a Deutsche Welle, verifica-se um empate técnico entre a CDU e o SPD, ficando ainda em aberto quem será o sucessor a Angela Merkel: se Armin Laschet ou Olaf Scholz.







Antecipam-se várias semanas de negociações para formar uma coligação governativa. As contas ainda são difícieis, mas o cenário de uma grande coligação exclusivamente à esquerda (SPD, Die Linke e Verdes) parece afastada, já que o Die Linke obteve apenas 5% dos votos, o que não deve permitir reunir o número de deputados suficiente para ajudar Scholz e Baerbock a formarem governo.A ARD mostra que tanto CDU como SPD têm ambos 25% dos votos, o mesmo que a da Deutsche Welle. Já as sondagens da ZDF dão 26% ao SPD e 24% à CDU. Os Verdes variam entre os 14% e os 15%, sendo o terceiro partido mais votado, seguido pelo Partido Liberal Democrata (11% ou 12%). O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha tem entre 10% e 11% e o partido mais à esquerda, o Die Linke, cerca de 5%.A confirmarem-se estes resultados, será o pior resultado de sempre da CDU e o melhor de sempre para os Verdes.Em 2017, o SPD teve o seu pior resultado de sempre, 20,5%, tendo uma votação muito mais expressiva nestas eleições que vão ditar o sucessor de Angela Merkel.