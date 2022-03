O combate pela maior central nuclear da Europa. Como aconteceu

As forças russas tomaram esta sexta-feira de madrugada a central nuclear Enerhodar, no sul da Ucrânia, onde está a maior central nuclear da Europa e a responsável pela produção de um quarto da energia ucraniana. A central está sob o controlo russo, informou o Parlamento.



As investidas pelo controlo de Enerhodar começaram pela tarde desta quinta-feira e prolongaram-se ao longo de toda a noite, terminando esta madrugada. "Muitos jovens com roupas desportivas e armados com kalashnikovs entraram na cidade. Estão a arrombar portas e a tentarem entrar nos apartamentos", destacaram as autoridades ucranianas durante a tarde.



Vídeos mostram chamas e nuvens de fumo preto na cidade com mais de 50.000 habitantes, enquanto pessoas fugiam das chamas, passando por carros destruídos, noticiava a agência Associated Press ao final da tarde. Umas horas depois das primeiras investidas, as tropas russas começaram a bombardear a central, tendo deflagrado um incêndio que originou uma "ameaça real de perigo nuclear", denunciavam as autoridades ucranianas. "Exigimos que parem os disparos com armas pesadas. Há uma ameaça real de perigo nuclear na maior central da Europa", alertou o porta-voz da estação de Zaporizhzhia, Andriy Tuz.