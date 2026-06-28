Sobe para 51 o número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos na Venezuela

Entre os mortos estão sete crianças. Estão ainda desaparecidos ou incontactáveis 84 portugueses ou lusodescendentes.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 51, segundo um novo balanço divulgado este domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). O último balanço apontava para 41 mortos.



Veículo é esmagado por prédio que desabou na Venezuela Foto AP/Javier Campos

O MNE indicou também que estão desaparecidos ou incontactáveis 84 portugueses ou lusodescendentes.

Os dados mais recentes do MNE dão conta que dos 51 mortos, 44 são adultos e sete crianças, sendo que 44 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.