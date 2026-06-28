Vítimas estavam a participar numa sessão de paraquedismo. Morreu o piloto e dois grupos de cinco paraquedistas.

Onze pessoas morreram este domingo na sequência da queda de um avião civil em Nancy, Meurthe-et-Moselle, França. As vítimas estavam a participar numa sessão de paraquedismo quando o avião se despenhou.



Onze mortos em queda de avião que transportava paraquedistas em Nancy, França Direitos Reservados

Todas as onze pessoas a bordo do avião morreram: o piloto e dois grupos de cinco paraquedistas. O avião tinha deslocado do aeródromo de Nancy-Essey, avança a BFMTV.

O autarca Yves Séguy, que se deslocou até ao local, indicou nas redes sociais que tinha "decidido ativar o centro operacional departamental (COD) com a presença de todos os serviços operacionais, de forma a garantir a monitorização em tempo real do evento".

"Evitem a todo o custo a área da rua Salvador Allende. Para permitir o livre acesso dos serviços de emergência e das forças policias, não se dirijam a esse local", disse a Polícia Nacional num comunicado publicado também nas redes sociais.

Em atualização.