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Onze mortos em queda de avião que transportava paraquedistas em Nancy, França

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Vítimas estavam a participar numa sessão de paraquedismo. Morreu o piloto e dois grupos de cinco paraquedistas.

Onze pessoas morreram este domingo na sequência da queda de um avião civil em Nancy, Meurthe-et-Moselle, França. As vítimas estavam a participar numa sessão de paraquedismo quando o avião se despenhou.

Onze mortos em queda de avião que transportava paraquedistas em Nancy, França
Onze mortos em queda de avião que transportava paraquedistas em Nancy, França Direitos Reservados

Todas as onze pessoas a bordo do avião morreram: o piloto e dois grupos de cinco paraquedistas. O avião tinha deslocado do aeródromo de Nancy-Essey, avança a BFMTV.

O autarca Yves Séguy, que se deslocou até ao local, indicou nas redes sociais que tinha "decidido ativar o centro operacional departamental (COD) com a presença de todos os serviços operacionais, de forma a garantir a monitorização em tempo real do evento". 

 "Evitem a todo o custo a área da rua Salvador Allende. Para permitir o livre acesso dos serviços de emergência e das forças policias, não se dirijam a esse local", disse a Polícia Nacional num comunicado publicado também nas redes sociais. 

Em atualização.

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