O número de mortos provocados pelo ciclone Idai e as cheias que se seguiram subiu para 493, anunciaram esta sexta-feira as autoridades moçambicanas.O último balanço, apresentado no centro de operações de socorro da cidade da Beira, aponta ainda para 1.523 feridos e 839.748 pessoas afetadas pelo desastre natural, de 14 de março.Em atualização.