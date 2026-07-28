Sismo no Japão causou pelo menos 50 feridos

Teve magnitude de 7,1 na escala de Richter.

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Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas na sequência do terramoto de 7,1 de magnitude na escala de Richter que abalou esta terça-feira o sul do Japão, avançou a estação pública de televisão japonesa NHK.



Primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, deu uma conferência de imprensa depois do sismo AP

O terramoto atingiu a província de Kumamoto, e causou desabamentos de prédios, incêndios e cortes de energia, como avançou a primeira-ministra, Sanae Takaichi.

"Ainda estamos a avaliar a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que há vários feridos. Há falhas de energia e incêndios em algumas áreas, estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram", disse a primeira-ministra.

Segundo as autoridades locais, pelo menos 12 pessoas estão em estado grave devido a fraturas e ferimentos causados pela queda de destroços, telhas e colapso parcial de estruturas.

Além disso, adiantaram, um grande apagão deixou cerca de 48.000 casas sem eletricidade na província.

A Agência Meteorológica do Japão chegou a emitir um alerta de 'tsunami' (maremoto) logo após o sismo, mas o aviso foi suspenso pouco tempo depois por o terramoto ter ocorrido em terra firme.

A primeira-ministra e as equipas de emergência locais pediram à população que siga as ordens de evacuação devido ao risco de réplicas.

De acordo com a NHK, o terramoto atingiu a intensidade máxima de 7 na escala Shindo (o nível mais alto de vibração do país).

O terramoto foi registado às 16:27 locais (08:27 em Lisboa) e foi seguido, cerca de 45 minutos depois, por um segundo sismo, de magnitude 6,1, também em Kumamoto.

Por enquanto, foram descartados problemas na central nuclear de Sendai, em Kagoshima, bem como na central de Gnekai, na província de Saga, de acordo com a Companhia de Energia Elétrica de Kyushu.