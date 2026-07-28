Sismo de magnitude 7.1 registado no Japão: emitido alerta de tsunami

Os pais estão na praia, mas as crianças ficam na escola
Lucília Galha
Terramoto ocorreu a uma profundidade de dez quilómetros abaixo da superfície do mar.
Um sismo de magnitude 7.1 foi sentido, esta terça-feira, em Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão.
A Agência Meteorológica do Japão informou ainda que foi emitido um alerta de tsunami, avança a Associated Press.
O terramoto ocorreu a uma profundidade de dez quilómetros abaixo da superfície do mar pelas 16h29 (08h29 em Portugal Continental).
Até ao momento não existem relatos de feridos.