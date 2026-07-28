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Sismo de magnitude 7.1 registado no Japão: emitido alerta de tsunami

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Terramoto ocorreu a uma profundidade de dez quilómetros abaixo da superfície do mar.

Um sismo de magnitude 7.1 foi sentido, esta terça-feira, em Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. 

Sismo sentido no Japão
Sismo sentido no Japão Direitos Reservados

A Agência Meteorológica do Japão informou ainda que foi emitido um alerta de tsunami, avança a Associated Press. 

O terramoto ocorreu a uma profundidade de dez quilómetros abaixo da superfície do mar pelas 16h29 (08h29 em Portugal Continental).

Até ao momento não existem relatos de feridos.

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