Sismo de 7.2 atinge a ilha de Lombok, na Indonésia

É o segundo terramoto na ilha de Lombok este domingo e o quinto em menos de um mês, informaram os Serviços Geológicos dos Estados Unidos.

Um sismo de magnitude 7,2 atingiu o mar a 124 quilómetros da costa noroeste da ilha de Lombok, na Indonésia. É o segundo terramoto em Lombok este domingo e o quinto este mês.





O epicentro foi a um quilómetro de profundidade, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não houve nenhum alerta de tsunami imediato do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, avança a agência Reuters.



Este foi o segundo tremor deste domingo. Esta manhã, um sismo de magnitude 6,3 atingiu a ilha, a uma profundidade de sete quilómetros.



O mais recente balanço das autoridades indonésias apontava para pelo menos 436 mortos e mais de dez mil feridos após a série de terramotos que há pouco mais de vinte dias assola Lombok, no sul do país. Dezenas de milhares de casas, mesquitas e empresas ficaram destruídas.



Veja o vídeo do primeiro sismo deste domingo:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9gptCQXEKPA" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



O país está situado no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista cerca de sete mil terramotos por ano, na maioria moderados.



Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).