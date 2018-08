Tecnicamente, Fernando Haddad é o número 2 da “chapa” do PT. Na realidade, é mais que provável que a justiça faça dele o candidato a valer.

Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, próximo e advogado de Lula, nunca escondeu a ambição. Quando em 2003 saiu de subsecretário das Finanças na Câmara de São Paulo e Lula, na mesma altura, foi pela primeira vez eleito Presidente da República, sofreu: "Foi uma frustração enorme quando ninguém me convidou para o governo. Passei Janeiro num estado de dar dó: não saía do lado do telefone", confessou em 2011 à revista Piauí. Não tocou.



Agora é diferente: o desconhecido subsecretário municipal de outrora era já a escolha mais previsível para ser o número 2 de Lula da Silva na candidatura à presidência da República. No dia 30 de Julho último, Fernando Haddad declarava: "Nós nunca discutimos internamente um cenário sem o Lula." Uma semana depois era confirmado como candidato a vice. É muito mais do que um número 2: é o provável número 1, caso Lula seja legalmente impedido de se candidatar por ter já sido condenado na justiça – assim o dita a lei da chamada "ficha limpa". É Haddad o plano B do PT – embora naturalmente o PT continue a negar ter um plano B. No dia 17 de Setembro, data para o Tribunal Superior Eleitoral se pronunciar, pode passar a plano A.





O problema é que as sondagens indicam que o PT ganha com Lula, mas nunca sem ele – pelo menos na primeira volta, a 7 de Outubro. Mas Haddad não se acanha perante dificuldades – caso contrário teria optado por ficar na carreira académica de onde veio. Também à Piauí contou o episódio de como chegou a ministro da Educação no meio do Mensalão, o primeiro escândalo de corrupção a afectar o PT, com camiões de mudanças a rondar os ministérios em Brasília. Disse-lhe a mãe: "Meu filho, vai aceitar ser ministro com o governo nessas circunstâncias?" Ele foi cândido: "Mãe, se não fossem essas circunstâncias, nunca me ofereceriam o ministério." Agora, se for candidato, é porque as circunstâncias de Lula o ditarão. Para já, será ele a fazer debates e comícios: Lula não pode.



Mas quem é afinal homem que pode vir a substituir Lula como candidato do PT?

A SÁBADO conta-lhe na edição nº746 a história de Fernando Haddad e o que pensa - e não, não é bem igual a Lula da Silva. Nem sequer parecido.