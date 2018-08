Perto de dois milhões de muçulmanos de todo o mundo são aguardados a partir deste domingo em Meca, na Arábia Saudita, para a peregrinação anual realizada naquela cidade que é considerada como o sítio mais sagrado do Islão.

Nos últimos dias, as autoridades sauditas têm estado a finalizar os preparativos relacionados com a assistência médica, segurança e as necessidades logísticas dos participantes desta peregrinação, também conhecida como ‘Haj’ e que os muçulmanos com capacidades financeiras devem realizar, pelo menos, uma vez na vida. O Ministério do Interior saudita indicou na sexta-feira que as forças de segurança estão aptas para enfrentar "confrontos directos e violência armada" e para detectar explosivos, drogas e armas.

No mesmo dia, a Direcção de Defesa Civil informou que as suas equipas estão preparadas para lidar com 13 tipos de possíveis riscos, das emergências médicas a incêndios, passando por tumultos ou por situações mais improváveis como inundações. Em 2015, tumultos ocorridos durante a peregrinação mataram cerca de 2.000 fiéis.

Uma das preocupações das autoridades sauditas é o calor, uma vez que são esperadas para os próximos dias em Meca (a peregrinação prolonga-se até à próxima sexta-feira) temperaturas máximas entre os 42 e os 44 graus Celsius.

Entre os cerca de dois milhões de muçulmanos aguardados em Meca, constam 1.684.629 estrangeiros que chegaram nos últimos diasà Arábia Saudita, segundo precisaram na quinta-feira as autoridades de imigração sauditas. A peregrinação a Meca antecede a Festa do Sacrifício, ou ‘Tabaski’, uma reunião de família durante a qual é sacrificado um cordeiro.