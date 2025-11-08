Síria realiza ataques preventivos contra o Estado Islâmico

Ahmed al-Shaara vai a Washington para se encontrar com Donald Trump e se juntar a uma coligação liderada contra o Estado Islâmico.

A Síria realizou operações preventivas em todo o país contra células do Estado Islâmico, avançou um porta-voz do Ministério da Administração Interna este sábado.



Trump encontra-se com um funcionário sírio no rescaldo de ataques preventivos contra o Estado Islâmico na Síria Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File

As forças de segurança sírias realizaram 61 operações, que resultaram na prisão de 71 pessoas e a apreensão de explosivos e armas, refere a emissora estatal Al Ekhbariya.

As operações ocorreram antes da viagem do presidente sírio, Ahmed al-Shaara, a Washington para se encontrar com Donald Trump e se juntar a uma coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico.

Os norte-americanos querem estabelecer uma presença militar numa base aérea em Damasco para ajudar a viabilizar um pacto de segurança que os Estados Unidos estão a intermediar entre a Síria e Israel, referiram seis fontes familiarizadas com o processo à Reuters.

Um alto-funcionário da administração Trump também afirmou anteriormente que Washington está a fazer uma avaliação constante da postura necessária a adotar para combater de forma eficaz o Estado Islâmico na Síria.