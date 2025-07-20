Sábado – Pense por si

20 de julho de 2025 às 14:17

Violência na província de Sweida ameaça o cessar-fogo na Síria

Os clãs beduínos armados anunciaram no domingo a sua retirada da cidade meridional de Sweida, após mais de uma semana de confrontos, em conformidade com um acordo de cessar-fogo.

