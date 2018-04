Fevereiro de 1982: milhares de pessoas saíram às ruas na cidade síria de Hama em protesto contra a prisão do clérigo salafista Omar Jawwad, ordenada pelo Presidente do país. Hafez al-Assad, então há pouco mais de uma década no cargo, encarregou o irmão, Rifaat al-Assad, de resolver o assunto. Este não teve dúvidas: primeiro ordenou à Força Aérea que bombardeasse a cidade. Depois enviou o exército: terão morrido mais de 20 mil pessoas, 15 mil desapareceram e outras três mil foram presas.Março de 2011: as manifestações por mais liberdade, que há três meses agitavam várias cidades da Síria, transformaram-se numa revolta armada com o objectivo de depor o Presidente do país. Bashar al-Assad (filho de Hafez) prometeu "esmagar" o que chamou de "terrorismo apoiado por estrangeiros" e, tal como o pai fizera, quase 30 anos antes, recorreu ao seu homem de confiança: Maher al-Assad, comandante da Guarda Republicana e da Quarta Divisão, a unidade de elite do exército – e, sobretudo, seu irmão. Conhecido como "o chefe", Maher não só terá ordenado aos seus soldados que atirassem a matar, mas terá ele próprio pegado em armas para disparar sobre manifestantes desarmados nos arredores de Damasco.Desde então a situação na Síria piorou de forma dramática: milhões de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas e centenas de milhares morreram num conflito que começou há sete anos e que parece não ter solução à vista. Só uma coisa se manteve constante: o domínio dos Assad sobre o país.Hafez al-Assad nasceu em 1930 na aldeia costeira de Qardaha. Nenhum membro da sua família, alauita, tinha chegado à escola secundária. Aos 16 anos, ele juntou-se ao partido Baas e aos 22 entrou para a Força Aérea, onde se destacou como piloto de jactos fabricados no Reino Unido. Em 1963, foi um dos militares que participaram no golpe de Estado que levou o partido ao poder e chegou a comandante da Força Aérea. Dois anos depois, participou em novo golpe de Estado e em 1970 dirigiu nova conspiração que o levou primeiro à chefia do governo e depois à presidência.Os seus fiéis elogiam-no por modernizar e industrializar a Síria. Mas esse processo foi acompanhado pela construção de um estado autoritário e policial em que os rivais foram afastados e o poder foi distribuído pela minoria alauita. Até à sua morte influenciou toda a política da região: apoiou grupos palestinianos como o Hamas, patrocinou o Hezbollah no Líbano e enviou 30 mil soldados para o país. Essa ingerência teve consequências internas, com a revolta de islamitas radicais. Em 1980, depois de uma tentativa de assassinato e de um ataque à escola de cadetes de Alepo, Hafez al-Assad enviou o exército para esmagar a Irmandade Muçulmana: morreram duas mil pessoas e oito mil foram presas. Acção que precedeu o massacre de Hama e muitos outros ao longo da sua presidência.Nos seus planos, só a sucessão falhou. Durante anos preparou o filho primogénito – e preferido – para ocupar o seu lugar. Mas Bassel al-Assad, militar de carreira, morreu em 1994 num acidente de carro. O poder acabou nas mãos do segundo filho, Bashar al-Assad, que estudou Oftalmologia em Londres. Chamado a Damasco, foi preparadmetodicamente para ocupar a presidência. Teve promoções militares em série e foi apresentado publicamente como uma voz na luta contra a corrupção. Quando o pai morreu, em 2000, tinha Bashar 34 anos, o parlamento teve de alterar a constituição que definia como 40 anos a idade mínima para ocupar a presidência.Os seus primeiros anos foram marcados por uma pequena abertura à sociedade civil – que durou pouco tempo. Sem o carisma do pai, autorizou em 2004 a repressão em Qamishlo, que terá vitimado 100 curdos. Perante a revolta que começou em 2011, além de enviar o exército para reprimir os manifestantes, libertou da prisão os islamitas presos pelo pai e abriu a fronteira às hordas de jihadistas que queriam passar da Turquia para o Iraque numa tentativa de lançar o caos e mostrar ao mundo que o seu regime é a única solução estável para o país.Na guerra civil que decorre há sete anos – e que já terá vitimado mais de 500 mil pessoas –, não hesitou em bombardear populações civis e em usar armas químicas. Com apoio aéreo da Rússia e tropas iranianas e milícias do Hezbollah, conseguiu recuperar o controlo de mais de 50% do país, depois de ter sido remetido a apenas 19% do território. E parece não ir a lado nenhum.