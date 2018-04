Emmanuel Macron

O presidente francês explicou que, caso se avance, a resposta será direccionada apenas contra as "capacidades químicas" de Assad. Entretanto, o presidente norte-americano cancelou a primeira visita oficial à América Latina. Donald Trump deveria viajar até à Colômbia e ao Peru. Em comunicado, a porta-voz da Casa Branca anunciou que "o Presidente vai permanecer nos Estados Unidos para supervisionar a resposta norte-americana à Síria e vigiar os acontecimentos globais".

Foi emitido um pedido de cuidados redobrados às companhias que sobrevoem o Mediterrâneo oriental esta quarta-feira de madrugada na sequência da eminência de um ataque aéreo na Síria durante as "próximas 72 horas". O alerta partiu da Eurocontrol, Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea.Nestes ataques poderão ser usados mísseis-cruzeiro e terra-ar e o sistema de radio-navegação pode deixar de funcionar, informou a Eurocontrol numa altura em que Estados Unidos e aliados debatem uma resposta ao alegado ataque com armas químicas do regime de Bashar al-Assad à cidade de Douma.O presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu recentemente uma reacção rápida ao ataque e o presidente francês,anunciou que está a estudar com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha uma eventual acção militar e a decisão será tomada nos próximos dias.