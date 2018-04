Presidente moçambicano defende jornalismo como farol para desenvolvimento

Apesar de a polícia afirmar que ainda está a procurar os autores do crime e que não são conhecidas motivações, organizações da sociedade civil associam o caso a outras situações de violência contra figuras críticas do Governo e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a independência do país, em 1975.



Sem fazer referência às agressões contra Salema, Nyusi refere na mensagem de hoje que "o Governo tem estado empenhado, lado a lado com os profissionais da comunicação social, para a criação de um ambiente saudável de liberdade de expressão e acesso à informação, para a dignificação desta classe, construindo uma sociedade tolerante pela pluralidade de ideias".



No entanto, diversas organizações da sociedade civil moçambicana entregaram na última semana uma petição à Assembleia da República, pedindo ao órgão para pressionar as instituições de justiça a esclarecer os casos de violência contra críticos do Governo e da Frelimo.



Em 2015, o constitucionalista moçambicano de origem francesa Gilles Cistac foi mortalmente baleado na capital moçambicana e no ano seguinte o politólogo José Macuane sobreviveu após ter sido raptado e alvejado numa altura em que também era comentador do "Pontos de Vista".



Nenhum dos crimes foi esclarecido pelas autoridades.

